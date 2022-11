Η οικογένεια Γκλέιζερ άνοιξε ουσιαστικά την… πόρτα για την πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στη Βρετανία, με το όνομα του Αμάνθιο Ορτέγα να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 86χρονος Ορτέγα είναι ιδιοκτήτης του γνωστού ομίλου Inditex, στον οποίον ανήκουν τα καταστήματα Zara και Pull & Bear, έχοντας περιουσία κοντά στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δημοσίευμα τον θέλει λοιπόν να εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου και στο ποδόσφαιρο, με την απόκτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει αποκαλύψει σε συνεργάτες του.

Exclusive: Zara founder Amancio Ortega, the 19th-richest person in the world, registers interest in buying Manchester United | @samuelluckhurst #mufc https://t.co/whyywTJ4lI