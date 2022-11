Λίγες ώρες μετά το “διαζύγιο” με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έριξε νέα… βόμβα με επίσημη ανακοίνωσή της, η οποία και προαναγγέλλει προσπάθεια πώλησης του συλλόγου από την οικογένεια Γκλέιζερ.

Οι ίδιοι Άβραμ και Τζόελ Γκλέιζερ κάνουν λόγο για “διεξοδική αξιολόγηση των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων” και στη Βρετανία η δήλωσή τους “μεταφράζεται” ως αναζήτηση πιθανού αγοραστή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένας από τους πιο επιτυχημένους και ιστορικούς αθλητικούς συλλόγους στον κόσμο, ανακοινώνει σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ξεκινά μια διαδικασία διερεύνησης στρατηγικών εναλλακτικών για τον σύλλογο.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη του συλλόγου, με τελικό στόχο ο σύλλογος να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες τόσο εντός του γηπέδου όσο και εμπορικά.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει όλες τις στρατηγικές εναλλακτικές, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων στο κλαμπ, πώλησης ή άλλων συναλλαγών που αφορούν την Εταιρεία. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση πολλών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπλασης σταδίων και υποδομών, και επέκταση των εμπορικών λειτουργιών του συλλόγου σε παγκόσμια κλίμακα, καθεμία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των ανδρών, γυναικών και ακαδημιών του συλλόγου και να αποφέρει οφέλη στους φιλάθλους και στους μετόχους.

Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές, Άβραμ και Τζόελ Γκλέιζερ δήλωσαν: “Η δυναμική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βασίζεται στο πάθος και την πίστη της παγκόσμιας κοινότητάς μας με 1,1 δισεκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο. Καθώς επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε στην ιστορία της επιτυχίας του συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει τη διεξοδική αξιολόγηση των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων. Θα αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές για να διασφαλίσουμε ότι εξυπηρετούμε καλύτερα τους φιλάθλους μας και ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μεγιστοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που διαθέτει ο σύλλογος σήμερα και στο μέλλον. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα παραμείνουμε πλήρως επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των οπαδών των μετόχων και των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών μας.»

Ο Όμιλος Raine ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας και η Latham & Watkins LLP είναι νομικός σύμβουλος της Εταιρείας. Η Rothschild and Co. ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος των μετόχων της οικογένειας Γκλέιζερ.

Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά την Εταιρεία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την επανεξέταση, εκτός εάν και έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή άλλο τρόπο δράσης που απαιτεί επίσημη ανακοίνωση».

