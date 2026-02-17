Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τιμωρήθηκε με πρόστιμο για το ξέσπασμά του μετά το παιχνίδι Μαρούσι – Καρδίτσα

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στην Καρδίτσα είχε ένα πρωτόγνωρο ξέσπασμα και αυτό τον οδήγησε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή βγήκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/02/26) και έγινε γνωστό ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ «για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος».

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε και το Μαρούσι με πρόστιμο 10.000 ευρώ «για δηλώσεις του προπονητή που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος». Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απαλλάχτηκε από το «πειθαρχικό παράπτωμα της έργω εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών».