Αθλητικά

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τιμωρήθηκε με πρόστιμο για το ξέσπασμά του μετά το παιχνίδι Μαρούσι – Καρδίτσα

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο στον προπονητή του Αμαρουσίου
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στο Allwyn Final 8/(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στην Καρδίτσα είχε ένα πρωτόγνωρο ξέσπασμα και αυτό τον οδήγησε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή βγήκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/02/26) και έγινε γνωστό ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ «για δημόσιες δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος».

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε και το Μαρούσι με πρόστιμο 10.000 ευρώ «για δηλώσεις του προπονητή που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος». Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απαλλάχτηκε από το «πειθαρχικό παράπτωμα της έργω εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
77
72
70
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo