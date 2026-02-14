Απίστευτο ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: Δε σε φοβόμαστε ρε, δεν εκβιαζόμαστε, το κατάλαβες;

Το Μαρούσι επιβίωσε στο “θρίλερ” με την Καρδίτσα και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να ξεσπάει μετά το τέλος του αγώνα.

Η νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας με 78-77 στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 19η αγωνιστική της GBL συνοδεύτηκε από τα έντονα παράπονα του Ηλία Παπαθεοδώρου για τη διαιτησία.

Ο Έλληνας προπονητής αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν έξω φρενών.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο τεχνικός του Αμαρουσίου ξέσπασε στις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν πως μπορούν να τους εξουσιάζουν.

“Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους”, δήλωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.