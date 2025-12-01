Αθλητικά

Ο Ηλιόπουλος φίλησε τον Νίκολιτς και έδωσε πριμ στους παίκτες της ΑΕΚ για τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ήταν περιχαρής μετά τη νίκη στη Λεωφόρο και το απέδειξε στα αποδυτήρια της Ένωσης
Ηλιόπουλος
Ο Ηλιόπουλος φιλάει τον Νίκολιτς στα αποδυτήρια της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό με 3-2 στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού σε ένα τρελό παιχνίδι και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης για να συγχαρεί τους παίκτες της ομάδας του.

Στο video που ανέβασε η ΑΕΚ στο youtube δείχνει τον Μάριο Ηλιόπουλο αρχικά να φιλάει τον Μάρκο Νίκολιτς για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του, στη συνέχεια να συγχαίρει όλους τους παίκτες έναν προς έναν. Αυτοί του ζήτησαν πριμ για τη νίκη τους επί των πρασίνων και δεν τους χάλασε χατήρι.

Εκείνος αφού τους έδωσε συγχαρητήρια και ψυχολογική τόνωση για τη δύσκολη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη, λίγο πριν αποχωρήσει είπε ότι θα δώσει πριμ 200.000 ευρώ, με τους παίκτες να χειροκροτούν.

Ένα αστείο περιστατικό ήταν όταν ο Περέιρα του ζήτησε πριμ, αυτός του απάντησε ότι έπαιξε μόλις πέντε λεπτά.

 

Τα λόγια του Ηλιόπουλου στα αποδυτήρια

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς.

Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε, ο προπονητής το αξίζει, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη».

