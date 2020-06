Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να βρει “χρυσή τομή” για να διατηρήσει τον Εμάνουελ Ινσούα στο ρόστερ του και τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για επαφές με τον Ολυμπιακό, αλλά και ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, τα οποία και διέψευσε ο ίδιος.

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο Ινσούα τόνισε ότι στην Ελλάδα μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον κρατήσει, αφήνοντας έτσι και μία… χαραμάδα αισιοδοξίας για τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Ο αγαπημένος τους “βίσονας” δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, γεγονός που “φούντωσε” τα σενάρια, μέχρι να τα… κάψει ο ίδιος με ένα tweet. «Το έχω πει πολλές φορές, δεν λέω ποτέ ψέματα. Στην Ελλάδα μόνο Παναθηναϊκός», έγραψε ξεκάθαρα ο Ινσούα.

I said more than once..i never lie..στην Ελλάδα μόνο ☘️