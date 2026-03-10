Αθλητικά

Ο Ιωαννίδης θα μείνει εκτός από τα ματς της Σπόρτινγκ στο Champions League με την Μπόντο Γκλιμτ λόγω ενοχλήσεων

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, εξακολουθεί να πονά στο αριστερό του γόνατο
Ο Ιωαννίδης
Ο Ιωαννίδης με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε στις 6 Ιανουαρίου στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Γκιμαράες και εξακολουθεί να πονάει στην περιοχή των πλάγιων συνδέσμων του αριστερού του γονάτου και αυτό θα τον κρατήσει εκτός για τα παιχνίδια του Champions League με την Μπόντο Γκλιμτ (11-17/03/26).

Στις 21 Φεβρουαρίου ο Ιωαννίδης έπαιξε για 13 λεπτά με τη φανέλα της Σπόρτινγκ κόντρα στη Μορεϊρένσε, όμως αισθάνθηκε και πάλι ενοχλήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν.

Ο Έλληνας στράικερ σίγουρα δεν είχε ονειρευτεί με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο του χρόνο στο εξωτερικό, όμως δεδομένα στην πορτογαλική ομάδα τον πιστεύουν και πιθανότατα θα επιστρέψει στις 22 Μαρτίου σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο την Αλβέρκα.

