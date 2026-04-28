Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Λούκιτς

Στον πάγκο του Ηρακλή θα παραμείνει και την νέα σεζόν ο Ζόραν Λούκιτς με τη διοίκηση των Θεσσαλονικέων να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Ηρακλής στην επιστροφή του στη GBL είχε θετική παρουσία, καθώς τερμάτισαν στην ένατη θέση και λόγω του κακού φινάλε στη σεζόν έχασε τη θέση του από τα πλέι οφ. Σημαντικότερη στιγμή δεδομένα είναι η νίκη επί του Παναθηναϊκού, κάτι που σίγουρα έβαλε το ληθαράκι του στην παραμονή του Λούκιτς και τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Η ΚΑΕ Ηρακλής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Zoran Lukic, που θα είναι προπονητής της ομάδας μας και την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Ζόραν Λούκιτς χαρακτήρισε “πολύ εύκολη” την απόφασή του να παραμείνει στον Ηρακλή κι όπως εξήγησε η ταύτιση απόψεων με τη Διοίκηση και η αγάπη και η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό του ήταν οι βασικότεροι λόγοι για να συνεχίσει στην ομάδα.

«Στη διάρκεια της σεζόν δέχθηκα αρκετές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, σχετικά με το πως αισθάνομαι στον Ηρακλή και ήδη έχω πει ότι είμαι χαρούμενος, που βρίσκομαι στον σύλλογο. Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα να παραμείνω. Είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να βρίσκεται στην ίδια σελίδα με το κλαμπ, να έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης και να αποφασίζουν από κοινού.

Για μένα ήταν απολύτως λογικό να συνεχίσω, να προσπαθήσω να αλλάξω κάποια πράγματα κι επίσης να κάνω κάποια βήματα εμπρός», τόνισε ο Σέρβος προπονητής και συμπλήρωσε λέγοντας: “Ακόμη πιστεύω ότι θα μπορούμε να είχαμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή μας στα playoffs, δυστυχώς δεν το αξίζαμε και αυτός ο τελευταίος μήνας δεν ήταν καλός για όλους μας.

Σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να είμαστε καλύτεροι τη νέα σεζόν. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στους φιλάθλους μας και στον τρόπο, με τον οποίο υποστηρίζουν την ομάδα, εμένα ως προπονητή, τους παίκτες. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, που έκαναν πιο εύκολη την απόφασή μου να μείνω στον Ηρακλή”.

Ο σχεδιασμός του Ηρακλή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου άρχισε, με τον 54χρονο τεχνικό να θεωρεί πως έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση. «Από τη Δευτέρα (27/04) έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις και την προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα, που θα ήθελα να δω από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε. Είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση κι αν έχεις μια τέτοιου είδους μεγάλη πρόκληση, πρέπει να σηκώσεις μανίκια, ακόμη κι αν είναι νωρίς και να προετοιμαστείς όσο το δυνατόν καλύτερα».

Πρόσθεσε πως “Νομίζω ότι για όλους μας ήταν πολύ σημαντικό να παραμείνουμε στην κατηγορία και να βάλουμε τις βασικές αρχές σε σωστή βάση και να έχουμε σταθερότητα ως κλαμπ. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους, που έπαιξαν ρόλο στην παραμονή μου, γιατί είναι προφανές ότι δεν είμαστε η πλουσιότερη ομάδα, αλλά έχουμε σταθερότητα, ξέρουμε τι θέλουμε, δεν έχουμε προβλήματα ή ζητήματα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της ομάδας.

Το επόμενο βήμα, παρότι θα ήθελα να συμβεί φέτος, είναι η συμμετοχή στα playoffs της ερχόμενης σεζόν, σαν τον μίνιμουμ στόχο. Όπως λένε «ο ουρανός δεν είναι το όριο». Εξαρτάται από το τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις, τι είσαι έτοιμος να κάνεις για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Από τη δική μου πλευρά, είμαι έτοιμος για όλα και ελπίζω να κάνουμε καλές επιλογές, με τις αλλαγές, στις οποίες θα προχωρήσουμε.

Να βρούμε αυτό που θέλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να πραγματοποιήσουμε το ξεκίνημά μας. Διότι αν το πράξουμε αυτό, είμαστε σε μια καλή θέση να κάνουμε βήματα μπροστά».

Ολοκληρώνοντας ο Lukic έστειλε το μήνυμά του στους φίλους του Ηρακλή. «Άκουσα, είδα και αισθάνθηκα πώς με υποστήριξαν και πόσο ήθελαν να μείνω. Με αυτούς και με τον τρόπο, που στηρίζουν την ομάδα, δεν μπορούν να υπάρξουν όρια στο γήπεδο τη νέα σεζόν».