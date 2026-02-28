Αθλητικά

Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στη Super League

Η νίκη με 1-0 στην Καρδίτσα «σφράγισε» την άνοδο του Ηρακλή
Πανηγυρισμοί στον Ηρακλή για την άνοδο στη Super League

Ο Ηρακλής είναι και πάλι εδώ! Μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης θα επιστρέψει στη Super League, αφού εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα γκολ του Κριστιάν Κούστα στο 89ο λεπτό του αγώνα στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ήταν αρκετό για να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 1-0, αλλά και να “σφραγίσει” την πρώτη θέση στα πλέι οφ της Super League 2.

Μετά από 9 χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες έτσι, ο “γηραιός” του ελληνικού ποδοσφαίρου θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία και τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στη Super League.

Το γεγονός οδήγησε έτσι και σε έξαλλους πανηγυρισμούς από την ομάδα του Ηρακλή στην Καρδίτσα.

