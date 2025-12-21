Ο Ηρακλής νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ Β με buzzer beater γκολ του Ντέλετιτς

Ένα γκολ του Μίλος Ντέλετιτς στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων, επέτρεψε στον Ηρακλή να παραμείνει στην κορυφή του Α΄ ομίλου της Super League 2. Ο «Γηραιός» νίκησε 2-1 στη Χαλάστρα τον ΠΑΟΚ Β΄ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για τη 15η αγωνιστική, και περιμένει τυχόν «στραβοπάτημα» της Αναγέννησης Καρδίτσας στο αυριανό (22/12) δύσκολο παιχνίδι της με τον Αστέρα Β΄ στην Τρίπολη, ώστε να ξεφύγει στην πρώτη θέση.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο 20΄ με τον Τσιντώνη, αλλά ο Γκιτέρσος ισοφάρισε με πέναλτι στο 62΄. ο ΠΑΟΚ έδειχνε να κρατάει τον βαθμό, μέχρι που στο φινάλε «μίλησε» ο Ντέλετιτς, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, η Νίκη Βόλου δεν απέφυγε τη βαθμολογική απώλεια στην Καβάλα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα και βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Λουκίνα (42΄) και τον Στοϊλκοβιτς (65΄), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τους Ξυγκόρο (58΄) και Σιφναίο (78΄) και πήραν έναν σημαντικό βαθμό, στην προσπάθειά τους να μπουν στα πλέι-οφ.

Συνεχίζει ακάθεκτο το «τρένο» του Πανιωνίου στον Β’ όμιλο, αφού κέρδισε και το Αιγάλεω με 1-0 στη Νέα Σμύρνη, πήρε το έβδομο συνεχόμενο «τρίποντο» και παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα!

Ο Κολοβός ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα, για δεύτερη φορά στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές μάλιστα, με ένα δυνατό σουτ στο 37ο λεπτό, υποχρεώνοντας το «σίτι» στην τρίτη διαδοχική του ήττα στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η 15η αγωνιστική

Α’ Όμιλος

Σάββατο 20/12

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2

(38′, 61′ Μορέρ – 3′, 7′ Σαπουντζής)

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

(11′ Δερμιτζάκης, 51′ Ντουμάνης)

Κυριακή 21/12

Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2

(58′ Ξυγκόρος, 78′ Σιφναίος – 42′ Λουκίνας, 65′ Στοΐλκοβιτς)

ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής 1-2

(62′ Γκιτέρσος σουτ – 20′ Τσιντώνης, 90’+9′ Ντέλετιτς)

Δευτέρα 22/12

Asteras B AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας (14:00)

Β Όμιλος

Σάββατο 20/12

Καλαμάτα – Athens Kallithea 2-0

(38′ Μάντζης, 88′ Παμλίδης)

Κυριακή 21/12

Μαρκό – Χανιά 2-0

(19′, 47′ Σεμπά)

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

(66′ Βερνάρδος – 69′ Κρέτσι)

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β 1-2

(1′ Χατζηδημητρίου – 8′ Ζουγλής, 18′ Πνευμονίδης)

Πανιώνιος – Αιγάλεω 1-0

(37′ Κολοβός)