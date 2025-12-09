Ο Ιβάν Τόνεϊ συνελήφθη σε μπαρ του Λονδίνου μετά από κουτουλιά που έδωσε σε θαυμαστή του

Ο Ιβάν Τόνεϊ προκάλεσε χαμό σε μπαρ του Λονδίνου, καθώς συνελήφθη από την αστυνομία μετά από κουτουλιά που έριξε σε θαμώνα, ο οποίος θέλησε να φωτογραφηθεί μαζί του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (06/12/25) σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στο Σόχο του Λονδίνου, όπου ο Ιβάν Τόνεϊ απολάμβανε μία νυχτερινή έξοδο. Σύμφωνα με μαρτυρίες η ένταση ξεκίνησε όταν μία παρέα αντιλήφθηκε τον ποδοσφαιριστή της Αλ Αχλί.

Ένα από τα μέλη της παρέας προσπάθησε να φωτογραφηθεί μαζί του και αυτός δεν αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη φωτογραφία. Στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον θαυμαστή του, του έριξε κουτουλιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στη μύτη.

Η αστυνομία έφτασε στο μαγαζί και βρήκε τον Άγγλο ποδοσφαιριστή στο υπόγειο του μαγαζιού, όπου και του πέρασε χειροπέδες. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και ένα σπασμένο δάχτυλο. Ο Τόνεϊ επιτέθηκε και σε άλλα δύο από τα μέλη της παρέας του θύματος.

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl’ before video shows him being led away in cuffs pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football (@TheSunFootball) December 8, 2025

Ο Τόνεϊ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και με το video με τις χειροπέδες να έχει κάνει όμως το γύρο του κόσμου.