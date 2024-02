Αυτό που έχει κάνει ο Κάιλ Γουόκερ της Μάντσεστερ Σίτι δεν το… χωνεύεις εύκολα ο νους. Τελειωμό δεν έχουν τα ερωτικά παραστρατήματα του Άγγλου διεθνή.

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με τα… καμώματα του ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ. Ο 33χρονος χώρισε οριστικά με τη σύζυγό του Άνι Κίλνερ, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά και περιμένει τέταρτο, γιατί απέκτησε δυο εξώγαμα παιδιά με την influencer Λορίν Γκούντμαν.

Ο Γουόκερ παραχώρησε συνέντευξη στην Sun και με δάκρυα στα μάτια, απολογήθηκε και παραδέχθηκε ότι έκανε «ηλίθιες επιλογές και πήρε ηλίθιες αποφάσεις». «Αυτό που έκανα είναι φρικτό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάει η Άνι. Προσπάθησα να τη ρωτήσω, αλλά πονάει τόσο πολύ και είναι πληγωμένη. Εγώ που θα έπρεπε να την αγαπάω, να τη φροντίζω και να είμαι δίπλα της, την πρόδωσα» δήλωσε μεταξύ άλλων

Ο Γουόκερ τόνισε ήθελε να… χαθεί από προσώπου γης μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Γκούντμαν τον Ιανουάριο. «Όταν γνώρισα την Άνι, στα 17 μου, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η προσωπική μου ζωή θα έπαιρνε τέτοια τροπή. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόμουν πατέρας έξι παιδιών. Ο μόνος που φταίει είμαι εγώ. Έχω όλη την ευθύνη και έκανα ηλίθιες επιλογές. Παραδέχομαι τα λάθη μου – το οφείλω σε όλους. Οι πράξεις μου προκάλεσαν πολύ πόνο, σε πολλούς ανθρώπους. Λυπάμαι γιατί αυτό, δεν έπρεπε να συμβεί».

