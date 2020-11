Ο Καντέρ συνδέει τον Ερντογάν με το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βιέννη

Ο Ενές Καντέρ “κάρφωσε” και πάλι τον Ταγίπ Ερντογάν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας (2/11).

Ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς βρίσκεται συνεχώς απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο και τον σύνδεσε, μάλιστα, με το τρομοκρατικό χτύπημα στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Ο Καντέρ “φωτογράφισε” τον Ερντογάν με ανάρτηση του στα social media.

«Ποιες είναι οι πιθανότητες αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις που γίνονται στην Ευρώπη, μετά τον Δικτάτορα Ερντογάν να λέει “Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να περπατήσουν στους δρόμους τους σε ασφάλεια”. Εξάγει την τρομοκρατική του… νοοτροπία. Πρέπει να τον σταματήσουν», έγραψε ο παίκτης των Σέλτικς.

What are the chances that these terrorist attacks are happening in Europe right after #DictatorErdogan said

“Europeans will not be able to walk the streets safely”.



He is exporting his terrorist mentality.@RTErdogan has to be STOPPED!!! pic.twitter.com/gEG4vG7agT