Ο Καντσελιέρι της Λάτσιο και παίκτες της Ουντινέζε στο «ροζ» σκάνδαλο του Μιλάνου και της Μυκόνου

Το νέο “ροζ” σκάνδαλο στην Ιταλία, που είχε απλώσει τα “δίχτυα” του μέχρι και τη Μύκονο, περιλαμβάνει πλέον και γνωστά ονόματα του ιταλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Ματέο Καντσελιέρι της Λάτσιο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο Ματέο Καντσελιέρι της Λάτσιο και οι Τζόρνταν Ζεμούρα, Κίνγσκλεϊ Εΐζίμπουε, Αξέλ Γκεσάν της Ουντινέζε εμπλέκονται με το κύκλωμα συνοδών πολυτελείας που βρίσκεται στο “στόχαστρο” των αστυνομικών αρχών της Ιταλίας και συνδέεται με τη Μύκονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία MADE Luxury Concierge προσέφερε υπηρεσίες VIP σε ποδοσφαιριστές της Serie A, σε πόλεις όπως το Μιλάνο και νησιά όπως η Μύκονος, με τους Εμανουέλε Μπουτίνι και Ντέμπορα Ρόντσι να έχουν “στήσει” μία επιχείρηση που λειτουργούσε ως “βιτρίνα” για συνοδούς πολυτελείας.

Τα πάρτι με γυναίκες και αέριο γέλιου

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε το 2019, με τη δικογραφία να αναφέρει ότι οι εκδηλώσεις ξεκινούσαν από πολυτελή δείπνα σε γνωστά εστιατόρια του Μιλάνου και συνεχίζονταν σε νυχτερινά κέντρα ή δωμάτια ξενοδοχείων.

Αντίστοιχα πάρτι γινόταν όμως και μετά από ταξίδια στη Μύκονο και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς, όπου φιλοξενούνταν περίπου δέκα γυναίκες, ηλικίας από 18 και 30 ετών, που εργάζονταν ως συνοδοί πολυτελείας για τους πλούσιους ποδοσφαιριστές της Serie A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τις γυναίκες όμως, τα πάρτι φημίζονταν και για τη χρήση μπαλονιών με αέριο γέλιου, για να φτιάχνουν περισσότερο τη διάθεση των πελατών, χωρίς να τους δημιουργούν προβλήματα με το ντόπινγκ κοντρόλ.

Όσον αφορά την εταιρεία, που συνεχίζει να έχει παρουσία στα social media, ανέφερε για τις υπηρεσίες της τα εξής: «Ζήστε το όνειρο της Μυκόνου με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας. Απολαύστε την απόλυτη εμπειρία με το πλήρες πακέτο υπηρεσιών μας, με πολυτελείς βίλες, ιδιωτικές ναυλώσεις γιοτ, κομψές ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ATV και σκούτερ, καθώς και 24ωρη υπηρεσία σοφέρ. Αφήστε τη MADE Luxury Concierge να απογειώσει την απόδρασή σας στο νησί με VIP κρατήσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για εσάς. Το τέλειο καλοκαίρι σας ξεκινά εδώ».