Ο Καρέτσας έβαλε απίθανο γκολ στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βασιλεία για το Europa League

Αριστούργημα από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό των Βέλγων
Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ/ REUTERS/Omar Havana

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε το 2-0 για την Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του στο παιχνίδι του Europa League.

Στο γήπεδο της Γκενκ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε την μπάλα και πέρασε τον αντίπαλό του για να σουτάρει με το αριστερό από πλάγια θέση και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κατέληξε στο «παράθυρο» της εστίας του τερματοφύλακα της Βασιλείας.

Η Γκενκ αν διατηρήσει το υπέρ της σκορ θα πάρει ισχυρό προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

 

Η UEFA αποθέωσε τον 18χρονο ποδοσφαιριστή με ανάρτησή της στα social media γράφοντας «Κωνσταντίνος Καρέτσας: Θυμηθείτε το όνομά του».

