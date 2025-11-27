Ο Καρέτσας έβαλε απίθανο γκολ στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βασιλεία για το Europa League

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε το 2-0 για την Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του στο παιχνίδι του Europa League.

Στο γήπεδο της Γκενκ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε την μπάλα και πέρασε τον αντίπαλό του για να σουτάρει με το αριστερό από πλάγια θέση και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κατέληξε στο «παράθυρο» της εστίας του τερματοφύλακα της Βασιλείας.

Η Γκενκ αν διατηρήσει το υπέρ της σκορ θα πάρει ισχυρό προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Η UEFA αποθέωσε τον 18χρονο ποδοσφαιριστή με ανάρτησή της στα social media γράφοντας «Κωνσταντίνος Καρέτσας: Θυμηθείτε το όνομά του».