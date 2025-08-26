O Κάρλος Αλκαράθ εμφανίστηκε με νέο κούρεμα στο US Open και προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για το US Open με τον «Καρλίτος» να εμφανίζεται στο court με ξυρισμένο κεφάλι, μια κίνηση η οποία έχει γεννήσει αρκετά ερωτήματα στους φίλους του τένις.

Άλλωστε η συγκεκριμένη επιλογή από τον Κάρλος Αλκαράθ ήταν αρκετά ασυνήθιστη, με τον Ισπανό να αποχαιρετά την «πλούσια» φράντζα του και να επιλέγει ένα πιο στρατιωτικό look με το οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει το US Open και να προσθέσει στην συλλογή του άλλον ένα τίτλο σε Grand Slam διοργάνωση.

Μάλιστα, ο ίδιος μετά τον αγώνα του και τη νίκη με 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) απέναντι στον Ρέιλι Οπέλκα θέλησε να πάρει τη γνώμη του κοινού αναφορικά με το νέο του κούρεμα, ωστόσο οι αντιδράσεις δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Carlos polls the crowd on the new haircut pic.twitter.com/RtsvyhAHMP — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Παρόλα αυτά, ο Κάρλος Αλκαράθ δεν άργησε πολύ για να δώσει την εξήγηση πίσω από την τολμηρή αν μη τι άλλο απόφασή του, αναφέροντας στη συνέντευξη Τύπου ότι όλα έγιναν εξαιτίας ενός λάθος του αδελφού του και για να διορθωθεί, χρειαζόταν να ξυριστεί το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί έτσι στο US Open.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα πειράγματα από συναδέλφους του, με αρκετούς να του κάνουν πλάκα και να μην τον αναγνωρίζουν. Ωστόσο, ο ίδιος εάν κρίνουμε από τα video δεν πτοήθηκε και αντέδρασε αρκετά ψύχραιμα.

Frances Tiafoe’s reaction to Carlos Alcaraz’s new haircut at the U.S. Open



He can’t stop staring at his head.





pic.twitter.com/PXtX1RqJq4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Μετά την άνετη πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, ο Αλκαράθ ετοιμάζεται για τον αγώνα του απέναντι στον Ιταλό Ματία Μπελούτσι (Νο65).