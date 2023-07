Οι φήμες των τελευταίων μηνών επιβεβαιώθηκαν, με τον Κάρλο Αντσελότι να αναλαμβάνει την Εθνική Βραζιλίας, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, οπότε και θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο πρόεδρος της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας, Εντνάλτνο, ο οποίος και είχε τοποθετήσει από την αρχή στην κορυφή της λίστας του, τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός πολυνίκης προπονητής θα ολοκληρώσει τελικά το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια θα αποχωρήσει για να βρεθεί στον πάγκο της “σελεσάο”, ώστε να την οδηγήσει αρχικά στο Copa America του 2024.

BREAKING: Carlo Ancelotti will become new Brazilian national team head coach starting from June 2024. 🚨🟢🟡🇧🇷



CBF president Ednaldo just confirmed that Ancelotti will be new manager of Brazil “starting from Copa America 2024”.



Carlo will respect his contract at Real Madrid. pic.twitter.com/pu4AO9m5eZ