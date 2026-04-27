Ο Κάρμο ξέσπασε στους οπαδούς της Ρεάλ Οβιέδο – Είχε επεισόδιο με ηλικιωμένη

Ο Νταβίντ Κάρμο, που έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του στη Ρεάλ Οβιέδο, καθώς στο 64′ αντικαταστάθηκε στην ήττα με 1-2 από την Έλτσε και αποδοκιμάστηκε.

Η αντίδραση του Κάρμο στις αποδοκιμασίες δεν ήταν η καλύτερη καθώς αντάλλαξε λόγια με οπαδούς, ενώ έκανε και χειρονομίες προς τους φιλάθλους της Οβιέδο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μία ηλικιωμένη οπαδός της ισπανικής ομάδας, που ήταν πίσω από τον πάγκο, του μίλησε σε έντονο ύφος, ζητώντας του να σεβαστεί το σύλλογο. Συμπάικτες και άνθρωποι του πάγκου τον απομάκρυναν για να «σβήσει» η ένταση.

EL MOMENTO DE ALTÍSIMA TENSIÓN EN EL CARLOS TARTIERE



David Carmo escuchó algo desde la grada al ser sustituido… y acabó encarándose con algunos aficionados del Real Oviedo #LALIGAenDAZN pic.twitter.com/akP3zO4lXG — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Η Ρεάλ Οβιέδο είναι τελευταία στη La Liga με 28 βαθμούς και απέχει 7 από την παραμονή και δύσκολα θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας.