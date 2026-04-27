Αθλητικά

Ο Κάρμο ξέσπασε στους οπαδούς της Ρεάλ Οβιέδο – Είχε επεισόδιο με ηλικιωμένη

Αποδοκιμάστηκε ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού στην ήττα της ισπανικής ομάδας
Ο Νταβίντ Κάρμο, που έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του στη Ρεάλ Οβιέδο, καθώς στο 64′ αντικαταστάθηκε στην ήττα με 1-2 από την Έλτσε και αποδοκιμάστηκε.

Η αντίδραση του Κάρμο στις αποδοκιμασίες δεν ήταν η καλύτερη καθώς αντάλλαξε λόγια με οπαδούς, ενώ έκανε και χειρονομίες προς τους φιλάθλους της Οβιέδο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μία ηλικιωμένη οπαδός της ισπανικής ομάδας, που ήταν πίσω από τον πάγκο, του μίλησε σε έντονο ύφος, ζητώντας του να σεβαστεί το σύλλογο. Συμπάικτες και άνθρωποι του πάγκου τον απομάκρυναν για να «σβήσει» η ένταση.

Η Ρεάλ Οβιέδο είναι τελευταία στη La Liga με 28 βαθμούς και απέχει 7 από την παραμονή και δύσκολα θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo