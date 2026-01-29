«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι και ο Παναθηναϊκός προτιμούν κανονική μετεγγραφή» σύμφωνα με Πολωνό ρεπόρτερ

Ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να υπολογίζει πλέον στον Κάρολ Σφιντέρσκι και οι δύο πλευρές αναζητούν τη… λύση της συνεργασίας τους μέσω μίας μετεγγραφής, με αρκετές ομάδες να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πολωνού δημοσιογράφου, Τόμας Βλόνταρτσικ, ο Παναθηναϊκός και ο Κάρολ Σφιντέρσκι ψάχνουν μία ομάδα που θα πάρει με κανονική μετεγγραφή και όχι δανεισμό, τον έμπειρο στράικερ, με ομάδες από το MLS και την Ευρώπη να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει επιλογές για δανεισμό από διάφορα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και από το MLS, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Πολωνός διεθνής θα προτιμούσαν μία μόνιμη μετακίνηση. Είτε με κανονική μεταγραφή ή με δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν.

Υπάρχει αναμονή μέχρι το τέλος της προθεσμίας στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματος. Μετά από αυτό; Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Πολωνία, στη Λέγκια ή σε κάποια άλλη δυνατή ομάδα».