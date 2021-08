Τη φανέλα της Τότεναμ θα συνεχίσει να φορά τουλάχιστον για μία σεζόν ακόμα ο Χάρι Κέιν, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα (25/8).

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται μία ανάσα από την Μάντσεστερ Σίτι έβαλε ο σταρ της Τότεναμ Χάρι Κέιν, ξεκαθαρίζοντας σε ανάρτησή του πως παραμένει στα «σπηρούνια».

Ο Άγγλος επιθετικός ανέφερε σε ανάρτησή του χαρακτηριστικά: «Ήταν πραγματικά εκπληκτικό να βλέπω αυτή την υποδοχή από τους οπαδούς των Σπερς την Κυριακή και να διαβάζω κάποια από τα μηνύματα στήριξης που είχαν τις τελευταίες εβδομάδες. Μένω στην Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι και θα είμαι 100% συγκεντρωμένος στο να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1