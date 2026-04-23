Ο Κέλντον Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε καλύτερος έκτος παίκτης στο NBA

Ο Κέλντον Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ, όπως ανακοίνωσε η λίγκα, μετά από ψηφοφορία 100 μελών των διεθνών ΜΜΕ.

Ο 26χρονος φόργουορντ των Σαν Αντόνιο Σπερς κατέκτησε το βραβείο «Τζον Χάβλιτσεκ», έχοντας 13,2 πόντους και 5,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 51,9% στα σουτ εντός πεδιάς και 36,3% στα τρίποντα. Ήταν, μάλιστα, ο μοναδικός παίκτης στη λίγκα που ερχόταν από τον πάγκο και στα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

«Είναι λίγο συγκινητικό. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα. Έχει μπει πολλή δουλειά για ένα τέτοιο βραβείο», δήλωσε ο Τζόνσον στο ESPN μετά την ανακοίνωση.

Ο Τζόνσον ήταν ο πέμπτος σκόρερ και τέταρτος ριμπάουντερ των Σπερς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (62-20).

Επιλογή του Νο29 στο ντραφτ του 2019, ο απόφοιτος του Κεντάκι αγωνίζεται σε όλη την καριέρα του στους Σπερς, ενώ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της ομάδας που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Μανού Τζινόμπιλι (2007-08).

Στα πρώτα του χρόνια στη λίγκα ήταν βασικός, ωστόσο από την πέμπτη σεζόν του άρχισε να προσαρμόζεται στον ρόλο του παίκτη που δίνει ενέργεια από τον πάγκο, κάτι που απέδωσε καρπούς.

Στην ψηφοφορία συγκέντρωσε 404 βαθμούς και 63 ψήφους πρώτης θέσης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ των Μαϊάμι Χιτ (331 βαθμοί, 34 ψήφοι πρώτης θέσης), ενώ τρίτος ήταν ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ των Ντένβερ Νάγκετς. Μία ψήφο πρώτης θέσης έλαβαν ακόμη οι Ναζ Ριντ (Μινεσότα), Αϊζάια Στιούαρτ (Ντιτρόιτ) και Μίτσελ Ρόμπινσον (Νέα Υόρκη).