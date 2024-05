Ο Κέντρικ Ναν επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό

Τα ευχάριστα νέα δεν σταματούν για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μετά την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, ο Κέντρικ Ναν επιβεβαίωσε την παραμονή του στο τριφύλλι!

Ο Κέντρικ Ναν παρουσιάζεται να επιβεβαίωσε τις φήμες που τον θέλουν να έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον Παναθηναϊκό.

Δημοσιογράφος του basket news τού απηύθυνε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες από την Ισπανία για υπογραφή διετούς επέκτασης συμβολαίου με το “τριφύλλι” και ο Ναν τού απάντησε “πίστεψέ το”, φεύγοντας από το ΟΑΚΑ.





Kendrick Nunn after being asked about his extension with PAO:



‘Believe it.’ 👀 pic.twitter.com/sm1K2tTWEg