Τρομερός Χρήστος Τζόλης πέτυχε χατ τρικ στο Φορτούνα Ντίσελντορφ – Μαγδεμβούργο

Ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την κανονική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, αφού πέτυχε χατ τρικ στο παιχνίδι Φορτούνα Ντίσελντορφ – Μαγδεμβούργο, χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους με σκορ 3-2.

Πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ για τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, ο Τζόλης έφθασε τα 22 στη σεζόν και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μαζί με τους Χάρις Ταμπάκοβιτς της Χέρτα Βερολίνου και Ρόμπερτ Γκλάτσελ του Αμβούργου.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει πλέον μπροστά του ως νέο στόχο την άνοδο της ομάδας του στην Bundesliga, αφού θα δώσει μπαράζ με την Μπόχουμ για μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Γερμανίας.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

