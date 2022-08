Ο Κέβιν Ντουράντ έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπρούκλιν Νετς και τα σενάρια για το μέλλον του διαδέχονται το ένα το άλλο στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα και μία δική του σχετική ανάρτηση.

Μετά από ρεπορτάζ που ανέφερε ότι προτιμάει να αποσυρθεί από το να αγωνιστεί ξανά με τους Μπρούκλιν Νετς, ο Κέβιν Ντουράντ έσπευσε στο twitter για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ξέρω πως οι περισσότεροι πιστεύετε ανώνυμες πηγές αντί για εμένα, αλλά αν ακούει κάποιος εκεί έξω, δε σκοπεύω να αποσυρθώ από το παιχνίδι σύντομα, είναι κωμικά όλα όσα λέγονται», έγραψε χαρακτηριστικά ο δύο φορές πρωταθλητής του NBA.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.