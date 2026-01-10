Ο Κέβιν Ντουράντ ξεπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και ανέβηκε στην 7η θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ στο NBA

Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ, στα 37 του χρόνια. Ο Αμερινακός φόργουορντ ευστόχησε σε τρίποντο στη διάρκεια του τρίτου δωδεκαλέπτου του αγώνα των Χιούστον Ρόκετς στην έδρα των Πόρτλαν Μπλέιζερς (111-105) και “σκαρφάλωσε” στην έβδομη θέση της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Με το καλάθι αυτό, ο Κέβιν Ντουράντ ξεπέρασε τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (31.422 πόντοι καριέρας). Ο “KD” τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και έφτασε τους 31.435 στην καριέρα του.

Τη στιγμή που το κατάφερε, υπήρξε η σχετική ανακοίνωση στο γήπεδο, που συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα, σε μια αναγνώριση που αντικατοπτρίζει το μέγεθος της διαδρομής του στο ΝΒΑ.

Την πρώτη εξάδα των καλύτερων σκόρερ του ΝΒΑ συγκροτούν οι Λεμπρόν Τζέιμς (42.601), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (38.387), Καρλ Μαλόουν (36.928), Κόμπι Μπράιαντ (33.643), Μάικλ Τζόρνταν (32.292) και Ντιρκ Νοβίτσκι (31.560).

Ο Ντουράντ διανύει την 18η του σεζόν στο “μαγικό” πρωτάθλημα του μπάσκετ και χρειαζόταν 15 πόντους πριν από το τζάμπολ για να ξεπεράσει τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Παράλληλα, στην ίδια αναμέτρηση ξεπέρασε και τους 8.000 πόντους καριέρας στα ριμπάουντ, προσθέτοντας ακόμη ένα επίτευγμα στο ενεργητικό του.