Ο Κιλιλαν Εμπαπέ παρά την εξωπραγματική πρόταση της Αλ Χιλάλ, απάντησε αρνητικά στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, με το σίριαλ αναφορικά με την επόμενη ομάδα της καριέρας του να συνεχίζεται.

Ο Εμπαπέ μπορεί να δέχτηκε μια μυθική πρόταση από τον σύλλογο της Αλ Χιλάλ, ωστόσο ο Γάλλος επιθετικός δεν θέλησε να μπει σε διαδικασία συζητήσεων με τους Σαουδάραβες, αφού όπως υποστηρίζει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πρόθεση του 24χρονου είναι να παραμείνει στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία έχει θέσει εδώ και λίγο καιρό τον Εμπαπέ εκτός συλλόγου, ψάχνει τρόπο να βρει μια λύση με την περίπτωση του, αφού στον γαλλικό σύλλογο είναι πεπεισμένοι πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμφωνήσει κρυφά με την μεριά του ποδοσφαιριστή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να μην απέκτησε τον Εμπαπέ, ωστόσο η Αλ Χιλάλ αναμένεται να κάνει δικό της τον Μάρκο Βεράτι, αφού ο έμπειρος μέσος δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην Παρί, με τους Σαουδάραβες να αναμένεται να είναι ο καινούργιος του προορισμός.

