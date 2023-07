Στην πατρίδα του πατέρα του, το Καμερούν, βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, για να λάβει μέρος σε μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Μπορεί το ποδοσφαιρικό του μέλλον να μην είναι ξεκάθαρο, μ την Παρί Σεν Ζερμέν να τον πιέζει να υπογράψει ανανέωση συμβολαίου ή να πωληθεί, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ άφησε πίσω του όλες τις… έγνοιες και πήγε για τριήμερο ταξίδι στο Καμερούν (πατρίδα του πατέρα του).

Περίπου 400 ντόπιοι συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Γιαουντέ και “αποθέωσαν” τον Γάλλο επιθετικό, κατά την άφιξή του.

Ο Εμπαπέ θα επισκεφτεί το χωριό του πατέρα του, το Τζεμπαλέ, θα βρεθεί σε σχολείο κωφών και παιδιών με άλλα προβλήματα ακοής κι έπειτα θα συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι μπάσκετ με τον Γιόακιμ Νόα, γιο του Γιανίκ κι άλλοτε αστέρι του NBA.

Επίσης, θα παίξει ποδόσφαιρο κόντρα στην FC Vent d’Etoudi, ομάδα που επίσης ανήκει στον Γιανίκ Νόα, ενώ θα υπάρξει και συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καμερούν, Ζοζέφ Ντιόν Ενγκουτέ.

Ο Εμπαπέ αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κατασκευάσει χώρους αναψυχής και κτίρια κοινωνικού ενδιαφέροντος στο Καμερούν.

Kylian Mbappé is welcomed like a rock star at Yaoundé airport in Cameroon! pic.twitter.com/RRtx7FVt3t