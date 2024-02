Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να κρατάει… κλειστά τα χαρτιά του, σχετικά με το ποδοσφαιρικό του μέλλον, αλλά σύμφωνα με την Parisier έχει πάρει την απόφασή του, επιλέγοντας την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Μέσο, ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε την οριστική απόφαση, να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από έξι χρόνια και να φορέσει τελικά τη φανέλα της Ρεάλ μαδρίτης, βάζοντας τέλος σε μια “σεναριολογία” που απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου εδώ και αρκετά καλοκαίρια.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα στην Παρί και στα αποδυτήρια της ομάδας γνωρίζουν την απόφαση του 25χρονου επιθετικού, με πηγές από το περιβάλλον του να εκμυστηρεύονται στο γαλλικό Μέσο πως αυτή τη φορά ο Εμπαπέ είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ρεάλ και να θέσει τέλος στο σίριαλ.

Το μόνο που παραμένει αβέβαιο είναι η χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο Γάλλος να ανακοινώσει δημόσια την απόφασή του.

Να αναφέρουμε ότι το δημοσίευμα της Parisier έρχεται να προστεθεί σε αυτά των “BILD” και “Foot Mercato” που -το προηγούμενο διάστημα- έχουν αναφέρει πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A