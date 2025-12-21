Αθλητικά

Ο Κλάιμπερν τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες για την Μπαρτσελόνα

Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Αμερικανός
Ο Κλάιμπερν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ο Κλάιμπερν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Σοκ επικρατεί στις τάξεις της Μπαρτσελόνα μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γουίλ Κλάιμπερν, που θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες.

Ο Κλάιμπερν τραυματίστηκε στον αριστερό δικέφαλο και θα μείνει στα πιτς για περισσότερο από δύο μήνες. Από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί στις 29 Ιανουαρίου στο ΣΕΦ θα απουσιάζει ο κορυφαίος παίκτης των Καταλανών.

Τη φετινή χρονιά ο Κλάιμπερν έχει 14.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στη Euroleague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και αποτελούσε το βασικό πυλώνα μαζί με τον Πάντερ στην επίθεση των Καταλανών πρου βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

