Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Euroleague και πανηγύρισε τη νίκη με τη Βιλερμπάν κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-76).

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφερε θέαμα στην πρώτη του εμφάνιση στην Euroleague και βοήθησε τη Βιλερμπάν να φτάσει στην εντός έδρας νίκη επί της Ζαλγκίρις.

Ο Έλληνας σέντερ ήταν θετικός, σημείωσε 6 πόντους με 3/6 δίποντα και 3 ριμπάουντ και πρόσφερε αρκετά την ομάδα του σε άμυνα κι επίθεση.

Δείτε εν δράσει τον εντυπωσιακό Κώστα Αντετοκούνμπο:

THAT Combo getting it done AGAIN! @DiotAntoine x @Kostas_ante13#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WIRb8acPoN