Ο Κώστας Αντετοκούνμπο απέρριψε αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης και παλεύει για την επιστροφή του στο NBA.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ, Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν, θα συμμετέχει στην προετοιμασία των Μπουλς, όπως αναφέρει ο Shams Charania.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Αμερικανό δημοσιογράφο, ο 24χρονος ψηλός θα διεκδικήσει ένα συμβόλαιο two-way με τους “Ταύρους”.

Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Θανάση Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στο NBA, με τη φανέλα των Μάβερικς (2018/19) και των Λέικερς (2019-21).

Free agent Kostas Antetokounmpo is signing a training camp deal with the Chicago Bulls and will compete for a two-way spot, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo spent three seasons with the Lakers and Mavericks and played for Greece in EuroBasket this summer.