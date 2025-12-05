Ο Κώστας Φορτούνης πήγε στην προπόνηση του Ολυμπιακού και μίλησε με τους πρώην συμπαίκτες του

Ο Κώστας Φορτούνης τις δύο τελευταίες σεζόν δεν αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς έχει μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Καλίτζ, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να πάει στου Ρέντη για να χαιρετήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Η σχέση αγάπης του Κώστα Φορτούνη με τον Ολυμπιακό είναι γνωστή. Ο μεσοεπιθετικός της Αλ Καλίτζ βρέθηκε στην Ελλάδα και πήγε στο προπονητικό κέντρου των «ερυθρολεύκων» για να μιλήσει με τους πρώην συμπαίκτες του. Είχε τετ α τετ και με τον Μεντιλίμπαρ, που πρόσφατα τον χαρακτήρισε ως τον πιο πετυχημένο προπονητή του Ολυμπιακού.

Ο Φορτούνης στη Σαουδική Αραβία αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη και είναι συμπαίκτης με τον Μασούρα και τον Κουρμπέλη. Τη φετινή χρονιά σε 10 αγώνες έχει 4 γκολ και 9 ασίστ.

Μάλιστα, στην κατηγορία των ασίστ είναι ο καλύτερος όλου του πρωταθλήματος.