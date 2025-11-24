Συμβαίνει τώρα:
Ο Κώστας Κότσαρης φόρεσε ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετά από 6,5 χρόνια

6 χρόνια, 6 μήνες και 19 μέρες είχε να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Κότσαρης
Ο Κότσαρης στο Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
Ο Κότσαρης στο Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με “τριάρα” από την έδρα του Πανσερραϊκού στην 11η αγωνιστική της Super League, έχοντας στη σύνθεσή του στο δεύτερο ημίχρονο, τον Κώστα Κότσαρη.

Ο τραυματισμός του Αλμπάν Λαφόν στο πρώτο μέρος του αγώνα, έφερε τον Κώστα Κότσαρη κάτω από την εστία του Παναθηναϊκού, για πρώτη φορά μετά από 6,5 χρόνια σε επίσημη αναμέτρηση.

Ο Έλληνας γκολκίπερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες του “τριφυλλιού” και επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι για να αποτελέσει τρίτη επιλογή πίσω από Ντραγκόφσκι και Λαφόν, αλλά τα προβλήματα των δύο τερματοφυλάκων, τον οδήγησαν σε επίσημη συμμετοχή με τους “πράσινους”. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο ήταν στις 5 Μαΐου του 2019, όταν και αγωνίστηκε στη νίκη με 4-0 επί του Παναιτωλικού στη Super League.

