Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Έχασαν Τσιριβέγια και Λαφόν με τραυματισμό οι «πράσινοι»

Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό
Ο Τσιριβέγια στη φάση του τραυματισμού του (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Super League, έχοντας πολλές απουσίες στο ματς, στις οποίες προστέθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο Ισπανός μέσος ήταν πρωταγωνιστής στη φάση που άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 40′, με σκόρερ τον Ζαρουρί, αλλά αμέσως μετά τραυματίστηκε. Σε προσπάθειά του να κόψει μία αντεπίθεση του Πανσερραϊκού, ο Πέδρο Τσιριβέγια έπεσε άσχημα στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόβλημα είχε όμως και ο Αλμπάν Λαφόν, μετά από μία σύγκρουση με τον Νίκο Καρέλη. Ο τερματοφύλακας του “τριφυλλιού” έβγαλε το πρώτο μέρος, αλλά έγινε κι αυτός αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο.

Οι “πράσινοι” έχουν ήδη εκτός τους Ντραγκόφσκι, Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες και Πελίστρι, με τους Τσιριβέγια και Λαφόν να προστίθεται στους τραυματίες της ομάδας του Μπενίτεθ, ο οποίος και περιμένει πλέον να δει ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους στη δύσκολη συνέχεια της ομάδας του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

