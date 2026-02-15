Συμβαίνει τώρα:
Ο Κώστας Παπανικολάου έφθασε τα 1.000 ριμπάουντ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην GBL

Σε νέο ιστορικό ορόσημο ο αρχηγός του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου στο παιχνίδι με τον Ηρακλή / EUROKINISSI

Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή έφθασε σε ένα ακόμη ορόρσημο στην τεράστια καριέρα του στην GBL.

Τα δύο ριμπάουντ που “μάζεψε” στο Ηρακλής – Ολυμπιακός, ήταν αρκετά για να φέρουν τον Κώστα Παπανικολάου στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία των Πειραιωτών, όντας πια και ο ίδιος στην… ελίτ των παικτών με πάνω από 1.000 ριμπάουντ.

Η ενημέρωση από την GBL

Ο Παπανικολάου 3ος παίκτης του Ολυμπιακού με 1.000+ αμυντικά ριμπάουντ

Ο Κώστας Παπανικολάου είχε δύο αμυντικά ριμπάουντ στο Ιβανώφειο και αυτά τον έκαναν τον 3ο παίκτη στην ιστορία του Ολυμπιακού στην GBL που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό.

Η μικρή και ξεχωριστή αυτή λίστα…

  1. Ντράγκαν Τάρλατς 1.116
  2. Γιώργος Πρίντεζης 1.030
  3. Κώστας Παπανικολάου 1.000
