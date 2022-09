Αφού πρώτα φόρεσε το περιβραχιόνιο της Εθνικής Ελλάδας στη διάρκεια του Eurobasket 2022, ο Κώστας Παπανικολάου παίρνει το χρίσμα του αρχηγού και στον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Πρίντεζης «κρέμασε τα παπούτσια του» την περασμένη σεζόν και ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο παίκτης που τον διαδέχεται στην… αρχηγία του μπασκετικού Ολυμπιακού.

«Με έναν καλό καπετάνιο, ένας φουρτουνιασμένος ωκεανός μετατρέπεται σε ατάραχη λίμνη! Κυρίες και Κύριοι, οι «ερυθρόλευκοι» σαλπάρουν προς τη νέα σεζόν 2022-23 σε λίγες ημέρες. Ο νέος Μάστερ, Κώστας Παπανικολάου και το πλήρωμα σας εύχονται ασφαλή ταξίδια και ήρεμες θάλασσες,» είναι τα λόγια με τα οποία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός ως νέο αρχηγό του τον 32χρονο φόργουορντ.

Ο Κώστας Παπανικολάου αγωνίστηκε αρχικά στον Ολυμπιακό την τετραετία 2009-13, για να φορέσει τη φανέλα των Μπαρτσελόνα, Χιούστον Ρόκετς και Ντένβερ Νάγκετς, πριν επιστρέψει στο… λιμάνι του, το 2016, όπου παραμένει έως και σήμερα.

🚢 👨🏾‍✈️ With a good captain, a rough ocean turns into a calm lake! Ladies and Gentlemen, the red and white is sailing towards season 2022-23 in a few days. The new master, @K_pap16 , and the crew are wishing you safe travels and smooth seas! #OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/rZHKnrtQaF