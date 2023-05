Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε MVP των πέμπτων παιχνιδιών των πλέι οφ της Euroleague, χάρη στη φοβερή εμφάνιση του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εντυπωσιακός στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, οδηγώντας τους Πειραιώτες στην πρόκριση.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ

συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη), ολοκληρώνοντας την βραδιά με 22 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 5 κερδισμένα φάουλ σε 28 λεπτά και 44 λεπτά συμμετοχής.

🎥🔝 This one is for the insiders…



YOU 😉!!!



Ladies and Gentlemen enjoy #bwin @kos_slou !!!



Full 📹 https://t.co/yyAX8HDSCi#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/jqQvO9e4fW