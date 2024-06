Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε «Most Clutch» από την Ένωση Παικτών της EuroLeague

Ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο και οι παίκτες της διοργάνωσης τον ξεχώρισαν ως τον πιο “Clutch” παίκτη της σεζόν.

Η Ένωση Παικτών της EuroLeague ανακοίνωσε το βραβείο του “Most clutch player” για τη σεζόν 2023-24 και ο Κώστας Σλούκας είναι ο νικητής, για τις φετινές εμφανίσεις του με τον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” είχε κατά μέσο όρο στη σεζόν, 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ στη Euroleague και αναδείχθηκε MVP στο Final Four, μετά και τα μεγάλα τρίποντα που πέτυχε στο φινάλε του αγώνα. Κάπως έτσι λοιπόν πήρε και το βραβείο των παικτών.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST CLUTCH PLAYER” goes to Kostas Sloukas @kos_slou 🙌



🔎 A player that best performed under pressure and when the games were on the line.

