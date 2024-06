Ο Κώστας Σλούκας πήρε και το βραβείο του καλύτερου 6ου παίκτη στη Euroleague από την ELPA

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ηγέτης για τον Παναθηναϊκό στο δρόμο προς την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο και συνεχίζει να συλλέγει βραβεία για την προσωπική του απόδοση στη σεζόν.

Η Ένωση Παικτών της EuroLeague του έδωσε αρχικά το βραβείο του “Most clutch player” για τη σεζόν 2023-24, αλλά τα… διπλασίασε, ανακοινώνοντας τον Κώστας Σλούκα και “καλύτερο 6ο παίκτη” στη διοργάνωση.

Η ELPA εξήγησε μάλιστα στη σχετική ανάρτηση το βραβείο, γράφοντας: “Ένας παίκτης που ξεκίνησε περισσότερα από τα μισά παιχνίδια της κανονικής περιόδου της EuroLeague από τον πάγκο και είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο συνολικό παιχνίδι της ομάδας του”.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST 6TH MAN” goes to @kos_slou once again 🙌



🔎 A player that started more than half of EuroLeague regular season games from the bench and had biggest impact on his team’s overall play.

