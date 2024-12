Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε έκπληξη σε φίλο της Λίβερπουλ με σύνδρομο γενετικής διαταραχής

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν από τους πρωταγωνιστές του χριστουγεννιάτικου video της Λίβερπουλ, με τους παίκτες των «ρεντς» να κάνουν μια υπέροχη έκπληξη σε ένα 6χρονο φίλο της ομάδας με σύνδρομο γενετικής διαταραχής.

Ο μικρός Άιζακ είναι το πρόσωπο της ημέρας στη Λίβερπουλ, με τον σύλλογο από το Μέρσεϊσαϊντ να δημοσιεύει ένα συγκινητικό video για την ιστορία του 6χρονου, ο οποίος γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Wolf-Hirschorn (γενετικό σύνδρομο διαταραχής). Από τα πρώτα πλάνα φαίνεται ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος αγαλλίασε τον μικρό φίλο της ομάδας, σηκώνοντας τον στον αέρα.

Εκτός τον «Τσίμι» ο Άιζακ γνώρισε τα αγαπημένα του είδωλα και συγκεκριμένα του Μο Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον ίδιο να ζει μια φανταστική εμπειρία.

The six-year-old singing Kopite that captured our hearts



Here’s how Virgil van Dijk and Mo Salah surprised Isaac at his school and made sure he created unforgettable memories #RedTogether pic.twitter.com/fVMGHxlj8h