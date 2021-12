Για δεύτερη σερί χρονιά, η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να επισκεφτεί το νοσοκομείο για παιδιά “Aldre Hey”. Ο Κώστας Τσιμίκας, όμως, ο Γιούργκεν Κλοπ αλλά και άλλοι παίκτες των “ρεντς” φόρεσαν” σκουφάκια του Άη-Βασίλη και έδωσαν χαρά σε αρκετά παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, με την επικοινωνία που είχαν.

Ο Κώστας Τσιμίκας και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ έστειλαν τις δικές τους ευχές προς τους συγκεκριμένους μικρούς ήρωες, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Έχοντας στο πλάι του τον τερματοφύλακα, Άλισον, ο Έλληνας διεθνής μπακ συνομίλησε με δύο παιδιά και τη μητέρα τους και τα κάλεσε να στείλουν άμεσα το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη, για τα δώρα που θέλουν.

«Το πιο σημαντικό είναι να είστε υγιείς. Πρώτα η υγεία και μετά τα δώρα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα» είναι το μήνυμα που πέρασε ο Έλληνας αριστερός μπακ, πριν ευχηθεί “Καλά Χριστούγεννα”.

Unfortunately we couldn’t visit @AlderHey in person this year but that wasn’t going to stop us bringing festive cheer 🎄



We hosted a virtual Christmas visit with Alder Hey earlier this month to surprise some very special patients and their families ❤️ pic.twitter.com/4yL4QwJdbx