Ο Κρίστιαν Έρικσεν σόκαρε όλον τον πλανήτη με την περιπέτεια του, με την UEFA να τον αναδεικνύει πρόσωπο του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία.

Η Δανία ηττήθηκε από τη Φινλανδία με 1-0, ωστόσο το βραβείο του MVP δεν πήγε ούτε στον σκόρερ Πογιάνπαλο, αλλά ούτε και στον Χραντέτσκι που απέκρουσε πέναλτι.

Ο τίτλος ανήκει δικαιωματικά στον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής από την πιο δύσκολη μάχη της ζώης του.

UEFA have handed the ‘Man of the Match’ award to Christian Eriksen ❤️

A classy gesture 👏@Goal