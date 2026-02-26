Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε το 25% των μετοχών της Αλμερία και ήδη ξεκίνησαν τα «σενάρια» επιστροφής του στην Ισπανία

Η Αλμερία έκανε την έκπληξη και έβαλε στο “ρόστερ” της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο “αστέρα” να αγοράζει το 25% της ισπανικής ομάδας.

Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει επίσημη μορφή, με την αλμερία να ανακοινώνει ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μέσω της “CR7 Sports Investments”, μιας νέας θυγατρικής της “CR7 SA”, μέσω της οποίας ο 41χρονος διεθνής Πορτογάλος διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παίκτης της Αλ Νασρ δηλώνει στο δελτίο Τύπου ότι αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του ως επιχειρηματία και επενδυτή, αντανακλώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

«Είχα εδώ και καιρό τη φιλοδοξία να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο πέρα ​από το γήπεδο. Η Αλμερία είναι μια ισπανική ομάδα με ισχυρά θεμέλια και σαφές αναπτυξιακό δυναμικό. Θέλω να συνεργαστώ με την ομάδα που την ηγείται για να υποστηρίξω την ομάδα στη νέα φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει την αγορά ως «στρατηγική επένδυση», αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή. Η επένδυση αυτή ενισχύει την Αλμερία και δημιουργεί νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Segunda División.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Αλμερία, Μοχάμεντ αλ Κερέιτζι, επικεφαλής της ομάδας που πλήρωσε 100 εκατομμύρια ευρώ για τον σύλλογο, εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Πορτογάλος σταρ είναι επενδυτής. «Θεωρείται ο καλύτερος στο γήπεδο, γνωρίζει πολύ καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο και κατανοεί τις δυνατότητες αυτού που χτίζουμε εδώ, τόσο όσον αφορά την ομάδα όσο και την ανάπτυξη των νέων», τόνισε ο Αλ Κερέιτζι.

Η εξέλιξη αυτή “γέννησε” νέα “σενάρια” γύρω από το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Αλμερία μπορεί να είναι ο νέος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του Πορτογάλου επιθετικού.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ, αλλά εμφανίζεται δυσαρεστημένος αυτή τη στιγμή, καθώς θεωρεί ότι η ομάδα του Ριάντ έχει αδικηθεί από τους υπεύθυνους του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (PIF).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται να εκτιμά πως η Αλ Νασρ έχει αδικηθεί σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις συλλόγους που έχουν το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς στην χώρα του Κόλπου, που είναι η Αλ Χιλάλ, η Αλ Αχλί και η Αλ Ιτιχάντ.

Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θεωρεί ότι η Αλ Νασρ δεν έχει την ίδια οικονομική υποστήριξη με τους τρεις άλλους συλλόγους που ανήκουν στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, και σκοπεύει να φύγει το καλοκαίρι από το Saudi Pro League.

Η εξέλιξη με την Αλμερία, έρχεται να “φουντώσει” τις συγκεκριμένες φήμες.

Η ισπανική ομάδα είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στη Segunda Division, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Σανταντέρ και επιδιώκει την άνοδο στη La Liga.