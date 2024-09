Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δάκρυσε στο 900ο γκολ της καριέρας του – Συγκινητικές στιγμές για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ

Η ιστορική ήταν η χθεσινή (05.09.2024) μέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία για την πρεμιέρα του Nations League σημείωσε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του και έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του.

Η συγκίνηση του ήταν εμφανής με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να γονατίζει στο έδαφος πιάνοντας το πρόσωπό του. Δάκρυσε από χαρά.

Το επίτευγμα είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό και παρά τα τα 39 του χρόνια συνεχίζει να προσφέρει στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

