Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφθασε 1 δισ. ακολούθους στα social media

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λάνσαρε πρόσφατα ένα νέο κανάλι στο youtube, το οποίο και του επέτρεψε να “εκτοξεύσει” τους ακολούθους του στα social media, φθάνοντας πλέον το 1 δισεκατομμύριο.

Όντας ήδη ο νούμερο ένα αθλητής στα social media, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε και νέο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος σε όλο τον κόσμο, που φθάνει αυτό το νούμερο στους ακολούθους του. Ο ίδιος το πανηγύρισε έτσι, με μία σχετική ανάρτηση στο twitter.

“Γράψαμε ιστορία – 1 δισ. ακόλουθοι! Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός – είναι μια απόδειξη του κοινού μας πάθους, ορμής και αγάπης για το παιχνίδι και όχι μόνο.

Από τους δρόμους της Μαδέρας μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο, έπαιζα πάντα για την οικογένειά μου και για εσάς, και τώρα 1 δισεκατομμύριο από εμάς είμαστε μαζί.

Ήσασταν μαζί μου σε κάθε βήμα της διαδρομής, σε όλα τα πάνω και τα κάτω. Αυτό το ταξίδι είναι το ταξίδι μας και μαζί, δείξαμε ότι δεν υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε.

Σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε μένα, για την υποστήριξή σας και που είστε μέρος της ζωής μου. Τα καλύτερα έρχονται, και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να κερδίζουμε και να γράφουμε ιστορία μαζί”.

