Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε έξι Euro

O Kριστιάνο Ρονάλντο έφτασε σε άλλη μια κορυφή, καθώς ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος στην ιστορία που αγωνίζεται σε έξι τελικές φάσεις Euro.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι παρών και στο Euro 2024, με τον Πορτογάλο super star να «σπάει» ένα ρεκόρ το οποίο έδειχνε πως δεν θα μπορέσει να καταρριφθεί.

Συγκεκριμένα ο CR7 αγωνίζεται για έκτη φορά σε τελική φάση στην κορυφαία διοργάνωση, κάτι το οποίο δεν έχει ξανά συμβεί στην διοργάνωση.

Ο Κριστιάνο ξεκίνησε το… ταξίδι του το 2004, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε το 2008, το 2012, το 2016, το 2020 αλλά και φέτος.

Κορυφαία του στιγμή μάλιστα δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την κατάκτηση της διοργάνωσης το 2016, τον πρώτο τίτλο της Πορτογαλίας στο θεσμό.

Cristiano Ronaldo becomes the first player to appear in different European Championships 🇵🇹 pic.twitter.com/TsirlPpLCG