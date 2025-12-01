Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε δώρα αξίας 2.400.000 δολαρίων στους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Nations League

Η Πορτογαλία κατέκτησε στα πέναλτι (5-3) το Nations League του 2025 κόντρα στην Ισπανία στις αρχές του καλοκαιριού και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες και τους προπονητές της ομάδας με ένα ακριβό δώρο.

Ο Ρονάλντο παρήγγειλε από την εταιρία «Jacob & Co», που έχει συνεργαστεί αρκετές φορές, να φτιάξει 35 συλλεκτικά ρολόγια που θα έχουν πάνω τους το εθνόσημο της Πορτογαλίας, το σήμα του Nations League και την επιγραφή «2025 Champions».

Το κάθε ρολόι έχει χαραγμένο το όνομα και τον αριθμό του εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ο Ποροτγάλος σταρ δεν ξέχασε τον Ντιόγκο Ζότα, καθώς δημιουργήθηκε και για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή ένα συλλεκτικό αντικείμενο, το οποίο εστάλη στην οικογένειά του.

Celebrating victory on every detail.



The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.



A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.



Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Το κάθε ρολόι υπολογίζεται ότι κοστίζει 69.000 δολάρια, καθώς μόνο εκτίμηση μπορεί να γίνει, μιας και πρόκειται για συλλεκτικά αντικείμενα. Με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 2.400.000 δολάρια.