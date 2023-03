Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Λίχτενσταϊν για τα προκριματικά του Euro 2024, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να γίνεται ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων και από την Πέμπτη 23 Μαρτίου, είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική του ομάδα σε όλο τον κόσμο.

Ο σόυπερ σταρ της Αλ Νασρ έφτασε τις 197 συμμετοχές με την Πορτογαλία, ξεπερνώντας τον Μπάντερ Αλ Μουτάουα από το Κουβέιτ που είχε 196 συμμετοχές.

Cristiano Ronaldo becomes the most-capped men’s international player in history (197) 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/19BGq5ePXS