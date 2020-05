Ο παλιός συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ, δήλωσε ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολλά ακόμη χρόνια και αποκάλυψε το νέο του στόχο.

Ο Νέβιλ είπε ότι ο Ρονάλντο θέλει να ξεπεράσει και τον Πελέ στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας πάνω από τα 650 γκολ του θρυλικού Βραζιλιάνου. Ο ηγέτης της Γιουβέντους έχει ήδη 626 γκολ, οπότε ο νέος του στόχος δεν μοιάζει και ιδιαίτερα δύσκολος για αυτόν, ειδικά αν δεν σκοπεύει να σταματήσει το ποδόσφαιρο πριν τα 40 του χρόνια, όπως είπε ο άλλοτε αρχηγός των “κόκκινων διαβόλων” στο Sky Sports.

“Είναι μία ψύχωση, για εκείνον είναι μία απόλυτη ψύχωση. Το να σκοράρει και άλλα πολλά γκολ, να είναι κάθε ημέρα σε φόρμα. Πιστεύω πως όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται ο βαθμός επαγγελματισμού του.

Δεν έχω αμφιβολία πως θέλει να συνεχίσει να παίζει μέχρι να φτάσει 40 χρόνων. Πιστεύω πως έχει στο μυαλό του να ξεπεράσει το ρεκόρ του Πελέ, πιστεύω ότι το έχει ήδη στο μυαλό του.

Θέλει να είναι ο σπουδαιότερος όλων των εποχών και αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός του, να αντιληφθεί μέσα από αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έχει κάνει αν είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Οι ομάδες στις οποίες θα παίζει θα κερδίζουν τρόπαια και θα είναι επιτυχημένες”

"I think he has a plan to beat Pele's record." 💥@GNev2 reveals what it was like to play with Cristiano Ronaldo and says he is "obsessed" with being the best…#SkyFootballShow pic.twitter.com/68udxyukXv