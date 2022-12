Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να γράψει ιστορία και να αγωνιστεί σε ηλικία 40 ετών στο Euro 2024 με την Πορτογαλία.

Πολλοί πίστευαν ότι το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Μαρόκο στο Μουντιάλ 2022 θα είναι το τελευταίο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα, ωστόσο δημοσίευμα από την Πορτογαλία και το ««Correio da Manha» αναφέρει πως ο στόχος του Πορτογάλου σταρ είναι η συμμετοχή του στο Euro 2024 στη Γερμανία.

Αν τα καταφέρει, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γράψει ιστορία, έχοντας αγωνιστεί σε έξι διοργανώσεις 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) σπάζοντας το δικό του ρεκόρ (πέντε συμμετοχές).

Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος σταρ κατέγραψε την 196η εμφάνιση του με το εθνόσημο στο παιχνίδι με το Μαρόκο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συμμετοχών σε εθνικό επίπεδο στην ιστορία του αθλήματος.

